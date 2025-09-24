R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a s i s t a d i r i g e n d o i n u n a z o n a d i g u e r r a p e r p o r t a r e a i u t i a G a z a . L ’ o b i e t t i v o p u ò a n c h e e s s e r e n o b i l e , m a l e m o d a l i t à d e l l a m i s s i o n e s o n o i n e v i t a b i l m e n t e m o l t o p e r i c o l o s e . N o n è p e r c i ò i l m o m e n t o d e g l i s l o g a n m a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , c o m e q u e l l a m o s t r a t a d a l g o v e r n o , c h e è i m p e g n a t o a t u t e l a r e l a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e a b o r d o . Q u e s t a è l a p r i o r i t à p e r t u t t i . A l i m e n t a r e l a t e n s i o n e n o n a i u t a n e s s u n o ” . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i .