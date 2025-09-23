R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o s e m p r e s t a t i a f a v o r e d e l l a s o l u z i o n e d e i d u e p o p o l i e d u e s t a t i . Q u e s t a è l a s t r a d a p e r g a r a n t i r e u n a p a c e s i c u r a i n q u e l t e r r i t o r i o e p e r c o s t r u i r e u n f u t u r o p e r l e p o p o l a z i o n i , s i a q u e l l a p a l e s t i n e s e c h e p e r l a p o p o l a z i o n e e b r a i c a " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , l e a d e r d i N o i m o d e r a t i , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p e r a n n u n c i a r e l ' i n g r e s s o n e l p a r t i t o d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e L a z i o R e n a t a P o l v e r i n i . " A b b i a m o d e t t o c h e I s r a e l e , l o d i c i a m o d a a m i c i , s t a s b a g l i a n d o e d e v e s m e t t e r e a s s o l u t a m e n t e r i g u a r d o a l l ' i n v a s i o n e d i G a z a . I l n e m i c o è e s o n o i t e r r o r i s t i d i H a m a s , n o n i l p o p o l o p a l e s t i n e s e . M a r i c o n o s c e r e o g g i l o S t a t o d i P a l e s t i n a è a s s o l u t a m e n t e p r e m a t u r o , a n c h e p e r c h é v o r r e b b e d i r e r i c o n o s c e r e u n a p a r t e d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a g e s t i t a d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s e n o n a i u t a r e l a s t r a d a v e r s o l a p a c e . Q u i n d i d o b b i a m o c o n t i n u a r e a l a v o r a r e c o n s e r i e t à p e r c h é I s r a e l e s m e t t a l ' i n v a s i o n e a G a z a e s i l a v o r i p e r u n a v i a d i p l o m a t i c a p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a e l a p a c e i n q u e i t e r r i t o r i " , c o n c l u d e .