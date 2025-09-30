R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " O r a s e r v e i l c o r a g g i o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à . L a F l o t i l l a h a r a g g i u n t o i l s u o o b i e t t i v o , l a s u a i n i z i a t i v a h a a v u t o u n g r a n d e i m p a t t o m e d i a t i c o , p o l i t i c o e d i s t i t u z i o n a l e c o n l ’ i n t e r v e n t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a . O r a è i l m o m e n t o d i f e r m a r s i , d i r a g i o n a r e a n c o r a u n a v o l t a s u l l e p a r o l e d i S e r g i o M a t t a r e l l a . Q u e s t a s c e l t a p e r m e t t e r e b b e a n c h e d i f a r a r r i v a r e g l i a i u t i a G a z a , g r a z i e a l l a d i s p o n i b i l i t à d e l P a t r i a r c a t o d i G e r u s a l e m m e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " I g n o r a r e g l i a l e r t d e l l a n o s t r a M a r i n a m i l i t a r e e s p i n g e r s i f i n o a l l a z o n a d i g u e r r a o t e n t a r e d i f o r z a r e i l b l o c c o s a r e b b e u n a s c e l t a i d e o l o g i c a e s t r e m a e c o n t r o p r o d u c e n t e a n c h e p e r i l s u o o b i e t t i v o e c h e p o t r e b b e a v e r e g r a v i c o n s e g u e n z e . I n q u e s t o m o m e n t o è n e c e s s a r i a l a m a s s i m a r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d i t u t t i , a n c h e d e i p a r t i t i d e l l ’ o p p o s i z i o n e a n c h e p e r c h é t u t t i v o g l i a m o l a f i n e d e l l a g u e r r a e f e r m a r e l a s o f f e r e n z a d e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a " , c o n c l u d e .