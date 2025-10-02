R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s ì d e l P a r l a m e n t o a l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a c o n i l s o s t e g n o a l p i a n o d i p a c e U s a p e r G a z a s e g n a u n p a s s a g g i o i m p o r t a n t e . S a r e b b e s t a t o u n b e l s e g n a l e s e a n c h e l e o p p o s i z i o n i a v e s s e r o v o t a t o t u t t e a f a v o r e , t a n t o p i ù c h e i l p i a n o è c o n d i v i s o d a l l ’ U e , d a i l e a d e r e u r o p e i , d a i P a e s i a r a b i , d a l l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e , m a l a s i n i s t r a i t a l i a n a h a s c e l t o p u r t r o p p o a n c o r a u n a v o l t a d i d i s t i n g u e r s i " . C o s ì M a u r i z i o L u p i , p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i . " E r a u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r d i m o s t r a r e s e n s o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à , p e r l o r o r e s t a i n v e c e u n ’ o c c a s i o n e s p r e c a t a . I n c o m p r e n s i b i l e p o i l o s c i o p e r o g e n e r a l e i n d e t t o d a C g i l e U s b : m e n t r e i l m o n d o p a r l a d i p a c e , a l c u n i s i n d a c a t i s c e l g o n o d i s c e n d e r e i n p i a z z a . D i f f i c i l e t r o v a r e a l c u n s e n s o " , c o n c l u d e .