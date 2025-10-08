R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ U n ’ a l t r a s e r a t a d i f o l l i a P r o P a l , q u e l l a c h e l a c i t t à d i B o l o g n a h a d o v u t o s u b i r e i e r i : u n a m a n i f e s t a z i o n e p e r c e l e b r a r e i l 7 o t t o b r e d a l l a p a r t e d e g l i a s s a s s i n i d i H a m a s , c o n d o t t a d a i p r o m o t o r i n o n o s t a n t e , c o m ’ è g i u s t o , n o n f o s s e s t a t a a u t o r i z z a t a ” . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i . “ O r m a i v e d i a m o u n a c o s t a n t e n e l l a m o b i l i t a z i o n e a n t i i s r a e l i a n a : i l m a n c a t o r i s p e t t o d e l l e l e g g i e l a s f i d a a l l o S t a t o . A l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e v a p i e n a s o l i d a r i e t à p e r a v e r a f f r o n t a t o l ’ e n n e s i m a p i a z z a v i o l e n t a . V i c i n a n z a v a a n c h e a i c i t t a d i n i d i B o l o g n a , c h e h a n n o v i s t o l a l o r o c i t t à d i n u o v o d e t u r p a t a d a c h i p r e d i c a o d i o ” , c o n c l u d e .