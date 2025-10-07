R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d a t a d e l 7 o t t o b r e r i m a r r à i m p r e s s a n e l l a s t o r i a , c o m e q u e l l a d i u n a t t a c c o c r u d e l e e d i s u m a n o p e r p e t r a t o c o n t r o g i o v a n i c h e s t a v a n o f e s t e g g i a n d o , d o n n e e b a m b i n i i n n o c e n t i . M o r t i 1 2 0 0 , m a s s a c r a t i , e c e n t i n a i a d i o s t a g g i p o r t a t i v e r s o l ’ o r r o r e d a H a m a s . T u t t a l a v i c i n a n z a a l l e v i t t i m e e a l l e l o r o f a m i g l i e , e t u t t o i l m o n d o r i n n o v i l ’ a p p e l l o p e r l a l i b e r a z i o n e i m m e d i a t a d i t u t t i g l i o s t a g g i " . C o s ì B e a t r i c e L o r e n z i n , v i c e p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i P d . " A l l o s t e s s o t e m p o - p r o s e g u e - n o n p o s s i a m o r e s t a r e i n d i f f e r e n t i d i f r o n t e a l l e c o n s e g u e n z e d i s u m a n e d e l l a g u e r r a a G a z a . N o n s i p u ò a c c e t t a r e l a l o g i c a d e l l e v i t t i m e c i v i l i c o m e e f f e t t o c o l l a t e r a l e d e l l a g u e r r a , n é i 7 0 . 0 0 0 m o r t i , d i c u i 2 0 . 0 0 0 b a m b i n i , n é l ’ u t i l i z z o d e l l a f a m e c o m e a r m a d i g u e r r a . B i s o g n a r i t r o v a r e l ’ u m a n i t à , r i c o n o s c e r s i a v i c e n d a . E d è c o m p i t o a n c h e n o s t r o , c o m e I t a l i a e d E u r o p a , s p i n g e r e c o n t u t t i i m e z z i a d i s p o s i z i o n e a f f i n c h é s i t r o v i l a s t r a d a d e l l a p a c e e v e n g a i m m e d i a t a m e n t e r i p r i s t i n a t o i l d i r i t t o u m a n i t a r i o . D a r e d a m a n g i a r e e c u r e a l l e p e r s o n e è u n a p r i o r i t à " . " È u r g e n t e s u p e r a r e l a l o g i c a d e l l ’ o d i o e d e l l a v e n d e t t a , i n s i s t e r e c o n l a d i p l o m a z i a e s o s t e n e r e c o n d e t e r m i n a z i o n e l ’ o b i e t t i v o d i d u e p o p o l i e d u e S t a t i , n e l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à e d e i d i r i t t i d i t u t t i " , c o n c l u d e .