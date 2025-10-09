R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e n o n s o n o u n o s t a c o l o a l l a l o t t a a l t e r r o r i s m o : s o n o l a s u a b a s e p i ù s o l i d a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E m a n u e l e L o p e r f i d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o a n t i t e r r o r i s m o d e l l ’ A s s e m b l e a p a r l a m e n t a r e O s c e , i n t e r v e n e n d o a l l a G l o b a l P a r l i a m e n t a r y C o n f e r e n c e o n C o u n t e r T e r r o r i s m o r g a n i z z a t a d a l l e N a z i o n i U n i t e a I s t a n b u l . F o n d a m e n t a l e i l r u o l o d e i P a r l a m e n t i " n e l g a r a n t i r e l e g g i a g g i o r n a t e , c o n t r o l l o e f f e t t i v o s u i g o v e r n i e c o o p e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e n e l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i " . L ’ e s p e r i e n z a i t a l i a n a " h a p r e s o s p u n t o d a l c o n t r a s t o a l t e r r o r i s m o e a l l a l o t t a a l l a m a f i a e d è o g g i t r a l e p i ù a v a n z a t e a l m o n d o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l a r a d i c a l i z z a z i o n e e n e l c o n t r a s t o a l l e o r g a n i z z a z i o n i c r i m i n a l i , a n c h e a i f i n i t e r r o r i s t i c i " , c o n c l u d e .