R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a C g i l d i L a n d i n i h a c o n v o c a t o l o s c i o p e r o g e n e r a l e p e r l ’ a b b o r d a g g i o d e l l a F l o t i l l a . N o n o s t a n t e i l G a r a n t e l o a b b i a d e f i n i t o ' i l l e g i t t i m o ' , i l s i n d a c a l i s t a r o s s o v a a v a n t i : l a l e g g e , p e r l o r o , s i r i s p e t t a a f a s i a l t e r n e , s e m p r e c h e g l i f a c c i a c o m o d o . N e l f r a t t e m p o , l e s o l i t e f r a n g e e s t r e m e c o c c o l a t e d a l l a s i n i s t r a o c c u p a n o b i n a r i , d e v a s t a n o c i t t à e p r o v a n o a ' b l o c c a r e t u t t o ' . S e m p r e i m p u n i t i , t a n t o u n a c a n d i d a t u r a i n E u r o p a , d a q u e l l e l a t i t u d i n i p o l i t i c h e , l a s i t r o v a f a c i l m e n t e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E m a n u e l e L o p e r f i d o . " I e r i i n P a r l a m e n t o F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a c h i e s t o r e s p o n s a b i l i t à , p e r c h é t u t t i l a v o r i n o p e r l a p a c e , m a q u a l c u n o r i s p o n d e i n c e n d i a n d o l e p i a z z e . C i a s p e t t i a m o c h e S c h l e i n e c o m p a g n i p r e n d a n o l e d i s t a n z e : q u e s t o c l i m a i n c e n d i a r i o n o n è d ’ a i u t o p e r i p a l e s t i n e s i , m a s o l o u n d i s a g i o p e r g l i i t a l i a n i " , c o n c l u d e .