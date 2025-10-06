R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o t i p o d i m a n i f e s t a z i o n i n o n v a n n o s o l o v i e t a t e e n o n a u t o r i z z a t e d a l l a Q u e s t u r a . V a n n o c o n d a n n a t e u n a n i m e m e n t e d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e e i s o l a t e d a l l a c i t t a d i n a n z a . C h i s c e n d e i n p i a z z a a B o l o g n a p e r f e s t e g g i a r e i l P o g r o m d e l 7 o t t o b r e n o n s i b a t t e p e r l a p a c e i n P a l e s t i n a o p e r d i f e n d e r e l a p o p o l a z i o n e c i v i l e a G a z a m a p r o m u o v e l ’ a n t i s e m i t i s m o i n u n a s p i r a l e c o n t i n u a d i v i o l e n z a e o d i o r e c i p r o c o . L a p a r o l a R e s i s t e n z a è i m p o r t a n t e : n o n u s i a m o l a a s p r o p o s i t o " . L o s c r i v e s u X i l s e n a t o r e d i A z i o n e M a r c o L o m b a r d o .