B e i r u t , 2 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - M i g l i a i a d i s o s t e n i t o r i d i H e z b o l l a h s o n o s c e s i i n s t r a d a i e r i a B e i r u t , e m o l t i s o n o a t t e s i a n c h e o g g i , g i o r n o d e l p r i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e d e l l o r o l e a d e r H a s s a n N a s r a l l a h , u c c i s o i n u n a t t a c c o d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e i l 2 7 s e t t e m b r e 2 0 2 4 . A u n r a d u n o d a v a n t i a l l a f a m o s a G r o t t a d e i P i c c i o n i , n e i p r e s s i d i B e i r u t , u n r i t r a t t o d i N a s r a l l a h è s t a t o b r e v e m e n t e p r o i e t t a t o s u l l a r o c c i a , i n i z i a t i v a c h e h a f a t t o i n f u r i a r e i l g o v e r n o . L e a u t o r i t à l o c a l i a v e v a n o c o n c e s s o i l p e r m e s s o p e r l a m a n i f e s t a z i o n e , m a n o n p e r i l l u m i n a r e l a s c o g l i e r a . I l p r e m i e r N a w a f S a l a m h a a t t a c c a t o d u r a m e n t e H e z b o l l a h . " S o n o s t a t i v i o l a t i i m p e g n i e s p l i c i t i d e g l i o r g a n i z z a t o r i e d e i l o r o s o s t e n i t o r i " , h a s c r i t t o s u X , e q u e s t o " h a u n i m p a t t o s u l l a c r e d i b i l i t à " d e l p a r t i t o . S a l a m h a c h i e s t o i n d a g i n i s u l l ' a c c a d u t o e l ' a r r e s t o d e i r e s p o n s a b i l i . C e r i m o n i e s o n o p r e v i s t e o g g i a p a r t i r e d a l l e 1 6 , 3 0 o r a l o c a l e i n d i v e r s i l u o g h i , t r a c u i l a t o m b a d i N a s r a l l a h a B e i r u t , i l l u o g o d i s e p o l t u r a d i S a f i a d - D i n n e l v i l l a g g i o d i D e i r Q a n o u n a - N a h a r e i l c i m i t e r o i n c u i s i t r o v a A b b a s a l - M o u s s a w i ( s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i H e z b o l l a h , a s s a s s i n a t o n e l 1 9 9 2 ) n e l v i l l a g g i o d i a - N a b i , n e l l a B e k a a . A r i c o r d a r e N a s r a l l a h s a r à i l s u o s u c c e s s o r e , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e N a i m Q a s s e m , c o n u n a t t e s o d i s c o r s o . I l m o m e n t o c l o u s a r à a l l e 1 8 , 2 1 , l ' o r a p r e c i s a i n c u i l a b o m b a d i I s r a e l e d i s t r u s s e l ' e d i f i c i o n e l l a p a r t e m e r i d i o n a l e d i B e i r u t i n c u i s i t r o v a v a N a s r a l l a h , q u a n d o s a r à o s s e r v a t o u n m i n u t o d i s i l e n z i o .