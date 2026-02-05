B e i r u t , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A l t i f u n z i o n a r i d e l l a s i c u r e z z a l i b a n e s e s o n o p r e o c c u p a t i p e r u n a p o s s i b i l e e s c a l a t i o n l u n g o i l c o n f i n e c o n l a S i r i a q u a l o r a g l i S t a t i U n i t i m e t t e s s e r o i n a t t o l a m i n a c c i a d i a t t a c c a r e l ' I r a n . L o h a r i f e r i t o i l q u o t i d i a n o l i b a n e s e A l - A k h b a r , a f f i l i a t o a H e z b o l l a h , s e c o n d o c u i i f u n z i o n a r i h a n n o a f f e r m a t o c h e l e p r e o c c u p a z i o n i s i b a s a n o s u d a t i c h e i n d i c a n o c h e i l L i b a n o " p o t r e b b e t o r n a r e a e s s e r e u n ' a r e n a p e r l a r i s o l u z i o n e d i c o n t i r e g i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i " e c h e , i n c a s o d i g u e r r a c o n l ' I r a n , " i l L i b a n o n o n r i m a r r à f u o r i d a l l a l i n e a d i f u o c o " , m a s a r à u n b e r s a g l i o d i r e t t o p e r p r e s s i o n i d i s i c u r e z z a , m i l i t a r i e p o l i t i c h e . I l r a p p o r t o h a a n c h e a f f e r m a t o c h e e s i s t e l a p o s s i b i l i t à c h e i l p r e s i d e n t e s i r i a n o A h m e d a l - S h a r a a s i a i n t e r e s s a t o a d a g i r e c o n t r o H e z b o l l a h i n c o o r d i n a m e n t o c o n I s r a e l e .