B e i r u t , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e l i b a n e s e J o s e p h A o u n h a c h i e s t o l ' a v v i o d i n e g o z i a t i c o n I s r a e l e , d o p o c h e i l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p h a m e d i a t o u n c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . " L o S t a t o l i b a n e s e h a g i à n e g o z i a t o c o n I s r a e l e s o t t o l ' e g i d a a m e r i c a n a e d e l l e N a z i o n i U n i t e , g i u n g e n d o a u n a c c o r d o p e r d e m a r c a r e i l c o n f i n e m a r i t t i m o . C o s a i m p e d i s c e c h e l a s t e s s a c o s a a c c a d a d i n u o v o p e r t r o v a r e s o l u z i o n i a l l e q u e s t i o n i i n s o s p e s o ? " , h a a f f e r m a t o A o u n s e c o n d o u n a d i c h i a r a z i o n e d e l l a p r e s i d e n z a , a g g i u n g e n d o c h e " o g g i i l c l i m a g e n e r a l e è d i c o m p r o m e s s o e d è n e c e s s a r i o n e g o z i a r e " .