R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a l l ’ U n i v e r s i t à d i S i e n a i l m i n i s t r o B e r n i n i , i m p e g n a t a i n u n a i n i z i a t i v a d i g r a n d e v a l o r e p e r l ’ a c c o g l i e n z a d i a l c u n i s t u d e n t i p a l e s t i n e s i , è s t a t a o g g e t t o d i v e r g o g n o s i i n s u l t i d a p a r t e d e i c o l l e t t i v i p r o - P a l . A l m i n i s t r o v a l a p i ù s i n c e r a s o l i d a r i e t à m i a p e r s o n a l e e d i t u t t a F o r z a I t a l i a G i o v a n i . C h i o g g i l ’ h a c o n t e s t a t a d o v r e b b e v e r g o g n a r s i : m e n t r e l o r o i n s u l t a n o , i l m i n i s t r o B e r n i n i è a l l a v o r o p e r g a r a n t i r e a t a n t i g i o v a n i p a l e s t i n e s i l a p o s s i b i l i t à d i s t u d i a r e e f o r m a r s i n e l n o s t r o P a e s e . È l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d e l l a d i f f e r e n z a t r a c h i s c e g l i e i l d i a l o g o e l a c o n c r e t e z z a e c h i c o n o s c e s o l o i l l i n g u a g g i o d e l l ’ o d i o e d e l l a p r o t e s t a s t e r i l e " . C o s ì i n u n a n o t a S i m o n e L e o n i , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a G i o v a n i .