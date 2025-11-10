L o n d r a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l d i r e t t o r e d e l l ' U n r w a h a c h i e s t o c h e l a s u a a g e n z i a s v o l g a u n r u o l o c e n t r a l e n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , m e n t r e I s r a e l e c e r c a s e m p r e p i ù d i m e t t e r e d a p a r t e l ' o r g a n i z z a z i o n e , a c c u s a n d o l a d i l e g a m i c o n i l t e r r o r i s m o e d i i n c i t a m e n t o c o n t r o l o S t a t o e b r a i c o . " D o p o d u e a n n i d i b r u t a l e g u e r r a a G a z a - s c r i v e P h i l i p p e L a z z a r i n i s u l G u a r d i a n - u n f r a g i l e c e s s a t e i l f u o c o ( l a p r i m a f a s e d e l p i a n o i n 2 0 p u n t i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p ) o f f r e u n p o ' d i t r e g u a a u n a p o p o l a z i o n e e s a u s t a . P e r i m i e i c o l l e g h i d e l l ' U n r w a s u l c a m p o a G a z a , l a c o s t a n t e p a u r a d i e s s e r e u c c i s i d a b o m b e e a r m i d a f u o c o p o t r e b b e e s s e r s i a t t e n u a t a , m a c ' è a n c o r a m o l t o d i c u i p r e o c c u p a r s i : l ' a c c e s s o a r i f u g i , c i b o e a c q u a p u l i t a r i m a n e d i f f i c i l e e l ' i n v e r n o s i a v v i c i n a r a p i d a m e n t e " . " N o n c ' è t e m p o d a p e r d e r e n e l l ' a f f r o n t a r e l a f a m e e l e m a l a t t i e d i f f u s e - p r o s e g u e i l c a p o d e l l ' A g e n z i a d e l l ' O n u p e r i r i f u g i a t i p a l e s t i n e s i - L a p o r t a t a d e l t r a u m a f i s i c o e p s i c o l o g i c o è i m m e n s a e l e a s p e t t a t i v e s u l l ' a c c e s s o a l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a e a l l ' i s t r u z i o n e s o n o i n c r e s c i t a . L e p r o s s i m e s e t t i m a n e e m e s i d e t e r m i n e r a n n o s e q u e s t o m o m e n t o s p a r t i a c q u e p o r t e r à a u n a n u o v a a l b a o s a r à i l p r e l u d i o a u n a d i s p e r a z i o n e a n c o r a m a g g i o r e . L e N a z i o n i U n i t e , i n c l u s a l ' U n r w a , d i s p o n g o n o d e l l e c o m p e t e n z e e d e l l e r i s o r s e p e r a f f r o n t a r e e f f i c a c e m e n t e e s u l a r g a s c a l a l e e s i g e n z e u m a n i t a r i e c r i t i c h e . M a d o b b i a m o p o t e r l a v o r a r e l i b e r a m e n t e e i n m o d o i n d i p e n d e n t e , s e n z a r e s t r i z i o n i a r b i t r a r i e e i r r a g i o n e v o l i a l l ' i n g r e s s o e a l l a c i r c o l a z i o n e d i r i f o r n i m e n t i e p e r s o n a l e " .