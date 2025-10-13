M o s c a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a s i a s p e t t a c h e t u t t i g l i a c c o r d i s u l l a S t r i s c i a d i G a z a d i c u i s i p a r l e r à a l v e r t i c e d i S h a r m e l - S h e i k h v e n g a n o a t t u a t i e c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p e i l e a d e r r e g i o n a l i g a r a n t i s c a n o u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e j L a v r o v d u r a n t e u n i n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i d e i P a e s i a r a b i , o s s e r v a n d o c h e , d o p o l ' a t t u a z i o n e d e l p i a n o d i T r u m p p e r G a z a , è n e c e s s a r i o p r o c e d e r e a l l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . L a R u s s i a s i a s p e t t a c h e t u t t i g l i a c c o r d i s u l l a S t r i s c i a d i G a z a r a g g i u n t i a l v e r t i c e i n E g i t t o v e n g a n o a t t u a t i , h a e s o r t a t o L a v r o v , " s e b b e n e s e n t i a m o d i c h i a r a z i o n i s i a d a H a m a s c h e d a T e l A v i v s e c o n d o c u i n o n t u t t o è a n c o r a f i n i t o e c h e l a c r i s i p o t r e b b e r i p r e s e n t a r s i " . È i m p o r t a n t e c h e T r u m p e i l e a d e r r e g i o n a l i " s i c o n c e n t r i n o s u l l a n e c e s s i t à d i u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o , s u l l ' a d e s i o n e a l l a l i n e a c o n c o r d a t a p e r i l r i t i r o d e l l e t r u p p e i s r a e l i a n e d a l l a S t r i s c i a d i G a z a e s u l l ' i s t i t u z i o n e d i a i u t i u m a n i t a r i " . L e d i s p o s i z i o n i r e l a t i v e a l l a C i s g i o r d a n i a n e l p i a n o d i T r u m p d e v o n o e s s e r e s p e c i f i c a t e , h a d e t t o a n c o r a i l m i n i s t r o r u s s o : " A b b i a m o n o t a t o c h e i l p i a n o d i p a c e d i D o n a l d T r u m p a f f r o n t a s o l o l a S t r i s c i a d i G a z a . M e n z i o n a l a s t a t u a l i t à , m a i n t e r m i n i p i u t t o s t o g e n e r i c i , e d è f o n d a m e n t a l e s p e c i f i c a r e q u e s t i a p p r o c c i , c o m p r e s a l a d e t e r m i n a z i o n e d i c o s a a c c a d r à i n C i s g i o r d a n i a " . L e " f r a g i l i f o r m u l a z i o n i " d e l p i a n o d i T r u m p n o n d o v r e b b e r o e s s e r e s o g g e t t e a r e v i s i o n e - h a a g g i u n t o - L a R u s s i a " f a c i l i t e r à i n o g n i m o d o p o s s i b i l e " l ' a t t u a z i o n e d e g l i a c c o r d i n e l q u a d r o d e l p i a n o d i T r u m p . U n a v o l t a a t t u a t o i n b u o n a f e d e i l p i a n o d i T r u m p , s a r à n e c e s s a r i o p r o c e d e r e i m m e d i a t a m e n t e a l l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e , " e c e r c a r e c o m p r o m e s s i c o n c r e t i b a s a t i s u l l e d e c i s i o n i a p p r o v a t e d a l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l ' O n u " . U n a s o l u z i o n e a l u n g o t e r m i n e d e l c o n f l i t t o " è p o s s i b i l e s o l o s e v e n g o n o a t t u a t e l e d e c i s i o n i d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e " , h a i n s i s t i t o L a v r o v . L a R u s s i a s p e r a c h e I s r a e l e r i c o n o s c a l a n e c e s s i t à d i t r o v a r e u n e q u i l i b r i o d i i n t e r e s s i , " p i u t t o s t o c h e p o r s i u n o b i e t t i v o c h e s i g n i f i c h e r e b b e e l i m i n a r e q u a l s i a s i m i n a c c i a a l l a s u a e s i s t e n z a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a c i ò c h e p e n s a n o i s u o i v i c i n i e d a l l e l o r o a r g o m e n t a z i o n i " . P e r m o l t i a n n i I s r a e l e n o n h a p r e s o s u l s e r i o l ' i m p o r t a n z a d e l l a q u e s t i o n e d e l l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e : " È p r o p r i o l a q u e s t i o n e i r r i s o l t a d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e i l f a t t o r e p i ù s i g n i f i c a t i v o c h e a l i m e n t a l a p e r s i s t e n z a e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ' e s t r e m i s m o n e l m o n d o a r a b o " . L a q u e s t i o n e d e l l a c r e a z i o n e d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e d e v e e s s e r e r i s o l t a , t r a l e a l t r e c o s e , a t t r a v e r s o u n c o m p r o m e s s o : " I c o m p r o m e s s i s o n o i n e v i t a b i l i i n q u a l s i a s i c o n f l i t t o . G l i a c c o r d i p e r p o r r e f i n e a l l o s p a r g i m e n t o d i s a n g u e s o n o u n c o m p r o m e s s o , e c i a s c u n a p a r t e d e v e f a r e d e l l e c o n c e s s i o n i " . L a R u s s i a è " p r o n t a a p a r t e c i p a r e i n q u a l s i a s i f o r m a t o " p e r r i s o l v e r e i l c o n f l i t t o i s r a e l o - p a l e s t i n e s e . E s e i p a r t e c i p a n t i a l v e r t i c e e g i z i a n o s u G a z a r i t e r r a n n o n e c e s s a r i o c o i n v o l g e r e l a R u s s i a n e l p r o c e s s o , " n o n c i r i f i u t e r e m o , n é è n e l l a n o s t r a t r a d i z i o n e i m p o r r e i n o s t r i s e r v i z i " .