R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l l a c r o n i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' G i u l i a S o r r e n t i n o , p e r l ’ a g g r e s s i o n e s u b i t a a M i l a n o d a p a r t e d i m a n i f e s t a n t i p r o P a l . C o n d a n n o c o n f e r m e z z a i n s u l t i , i n t i m i d a z i o n i e o g n i v i o l e n z a n e i c o n f r o n t i d i c h i h a l ’ i m p o r t a n t e c o m p i t o d i f a r e i n f o r m a z i o n e . L a l i b e r t à d i s t a m p a è p i l a s t r o i n s o s t i t u i b i l e i n o g n i d e m o c r a z i a " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a .