R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a n o t i z i a b e l l i s s i m a , u n p e r c o r s o d i p a c e c h e v a m o l t o a v a n t i , p e r i l q u a l e b i s o g n a r i n g r a z i a r e c h i s i è s p e s o , a p a r t i r e d a T r u m p e d a i p a e s i c h e s o n o s t a t i a l l ' a l t e z z a d e l l a s i t u a z i o n e . E a n c h e G i o r g i a M e l o n i c h e , c o m e q u a l c u n o h a d e t t o , è ' c o m p l i c e d i p a c e ' e d è u n o r g o g l i o p e r t u t t i n o i i t a l i a n i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .