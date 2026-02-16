R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " A s e g u i t o d e l l e d i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e a l l a s t a m p a d a a l c u n i l e a d e r d e l l ’ o p p o s i z i o n e e d e l l a c o n s e g u e n t e d i s p o n i b i l i t à d e l G o v e r n o a r i f e r i r e i n P a r l a m e n t o s u l l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ’ I t a l i a c o m e P a e s e o s s e r v a t o r e a l B o a r d o f P e a c e , t u t t i i r a p p r e s e n t a n t i d e i G r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l S e n a t o , d i c o m u n e a c c o r d o , h a n n o c o n v e n u t o d i f i s s a r e l ’ a u d i z i o n e d e l m i n i s t r o T a j a n i p e r m a r t e d ì 1 7 f e b b r a i o a l l e o r e 1 6 , 4 5 d a v a n t i a l l e c o m m i s s i o n i E s t e r i e D i f e s a , o v v i a m e n t e c o n l ’ a c c o r d o d e l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e e d e l m i n i s t r o " . L o a n n u n c i a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a . " L ’ a u d i z i o n e s i t e r r à i n c o m m i s s i o n e - s p i e g a - i n q u a n t o p r e c e d e n t e m e n t e e r a s t a t o c o n v e n u t o c h e q u e s t a s e t t i m a n a f o s s e r i s e r v a t a a i l a v o r i d e l l e c o m m i s s i o n i e d i c o n s e g u e n z a n e l l a g i o r n a t a d i m a r t e d ì i l c a l e n d a r i o a p p r o v a t o n o n p r e v e d e s e d u t e i n A u l a ” .