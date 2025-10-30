R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n f e r m o q u e l l o c h e h o d e t t o e l a m i a s o l i d a r i e t à a l l ’ e x p a r l a m e n t a r e d e l P d " E m a n u e l e F i a n o . " P e r ò i l m i o m o d e s t o c o n s i g l i o i n q u e s t i c a s i è d i l a s c i a r e d a p a r t e l e r e s p o n s a b i l i t à s t o r i c h e d e l f a s c i s m o v e r s o g l i e b r e i e d i c h i a m a r e c o l l o r o n o m e c h i o g g i u t i l i z z a l a v i c e n d a d e l l a P a l e s t i n a p e r s p i r i t o d i s o p r a f f a z i o n e . A l l a C a ’ F o s c a r i c ’ è s t a t a u n a m a t r i c e c o m u n i s t a . A v e v a n o a n c h e u n o s t r i s c i o n e c o n l a f a l c e e i l m a r t e l l o . N o n c a p i s c o p e r c h é q u e s t a r i t r o s i a " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , i n t e r v i s t a t o d a ' I l T e m p o ' , s e c o n d o i l q u a l e l ' a n t i s e m i t i s m o " e v i d e n t e m e n t e n o n è d i r i t o r n o m a c o v a v a s o t t o l a c e n e r e " .