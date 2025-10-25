R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l e n u m e r o s e i n t e r r o g a z i o n i p a r l a m e n t a r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a c h e h a n n o d e n u n c i a t o i p e r i c o l o s i c o l l e g a m e n t i t r a M o h a m m e d H a n n o u n e H a m a s , o l t r e a l l e s u e g r a v i s s i m e a f f e r m a z i o n i d i i n c i t a m e n t o a l l a v i o l e n z a , a l l ’ a n t i s e m i t i s m o e a l t e r r o r i s m o , a M o h a m m e d H a n n o u n è s t a t o c o n s e g n a t o u n f o g l i o d i v i a d a l l ’ I t a l i a . S i t r a t t a d i u n a d e c i s i o n e d i b u o n s e n s o , a n c h e c o n s i d e r a n d o i l c l i m a d i o d i o e a n t i s e m i t i s m o f o m e n t a t o d a l m o v i m e n t o P r o - P a l " . L o a f f e r m a n o i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a r a K e l a n y e F r a n c e s c o F i l i n i . " P r i m a l a c a n d i d a t a d i A v s i n C a m p a n i a , S o u z a n F a t a y e r , c o n i l p o s t , p o i c a n c e l l a t o , i n c u i r i v o l t a a l l ’ e x a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o i n I t a l i a s c r i v e v a d i r i m p i a n g e r e ' l ’ i n c o m p l e t a m i s s i o n e d i H i t l e r ' . P o i i l c a n d i d a t o d e l M 5 S i n P u g l i a , B a s s e m J a r b a n , c h e p o s t a i m m a g i n i p r o v o c a t o r i e d i G e s ù e l a M a d o n n a c o n i n d o s s o l a k e f i a h e v a n t a l e g a m i p r o p r i o c o n H a n n o u n , f i n o a d a r r i v a r e a l l e e s p l i c i t e m i n a c c e d i m o r t e c o n t r o g l i e b r e i r i v o l t e v i a T e l e g r a m a l c o r r i s p o n d e n t e d e g l i e s t e r i d e l q u o t i d i a n o ' I l T e m p o ' , c h e g e s t i s c e u n c a n a l e d i i n f o r m a z i o n e s u I s r a e l e . N e l l o s t e s s o m e s s a g g i o i n v i a t o s u i s o c i a l d e l g i o r n a l i s t a , t r a l ’ a l t r o , s i p a r l a a n c h e d i a t t a c c h i a l l e s i n a g o g h e . T u t t o q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e : l a s i n i s t r a - c o n c l u d o n o g l i e s p o n e n t i d i F d i - p r e n d a l e d i s t a n z e e l a s m e t t a d i c o c c o l a r e e a d d i r i t t u r a c a n d i d a r e c e r t i p e r s o n a g g i . S e r v e u n a c o n d a n n a u n a n i m e p e r q u e l l a c h e s t a d i v e n t a n d o u n a v e r a e p r o p r i a e m e r g e n z a " .