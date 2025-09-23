R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r o p a g a n d a P r o P a l è c o p e r t a d a u n v e l o d i i p o c r i s i a c h e u t i l i z z a p o v e r i b a m b i n i , b a s t i v e d e r e l e i m m a g i n i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i i e r i : i n v a r i e c i t t à c o m e M i l a n o , T o r i n o , R o m a , N a p o l i a c c a n t o a l l e b a n d i e r e p a l e s t i n e s i s v e n t o l a v a n o q u e l l e c o n l a f a l c e e d i l m a r t e l l o . N a s c o n d o n o s o t t o i l v e l o d e l l ’ a n t i s i o n i s m o u n a n t i s e m i t i s m o e u n a v i o l e n z a e v i d e n t e . L e i m m a g i n i v e r g o g n o s e d i i e r i , i n c u i f i n t i p a c i f i s t i s i a d o p e r a v a n o p e r l a d e v a s t a z i o n e u r b a n a e v i d e n t e m e n t e f i n e a s e s t e s s a , n e s o n o l a r i p r o v a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a S a r a K e l a n y , r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o i m m i g r a z i o n e d e l p a r t i t o , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ T u t t e l e a m b i g u i t à d e l l a p r o p a g a n d a P r o P a l ” i n c o r s o a l S e n a t o . " D e v a s t a z i o n e e s a c c h e g g i c h e F r a t e l l i d ’ I t a l i a e q u e s t o G o v e r n o m a i a p p r o v e r à . D e l r e s t o l ’ I t a l i a , s t a l a v o r a n d o i n c e s s a n t e m e n t e e d è i l p r i m o P a e s e p e r a i u t i u m a n i t a r i . R i s p e d i a m o a l m i t t e n t e t u t t e l e a c c u s e d e l l a s i n i s t r a e d e l M o v i m e n t o c i n q u e s t e l l e , c h e i n v e c e d o v r e b b e r o p r e n d e r e l e d i s t a n z a d a c h i m i n a c c i a o a g g r e d i s c e g i o r n a l i s t i i t a l i a n i o a n c h e d a c h i i m m a g i n a c h e i n I t a l i a d o v r e b b e r o e s s e r e i s t i t u i t i t r i b u n a l i i s l a m i c i p e r i t a n t i c i t t a d i n i m u s u l m a n i p r e s e n t i . E c c o a q u e s t a l o g i c a d i c i a m o n o e c o n t i n u i a m o i l n o s t r o p e r c o r s o p e r c h é s i a m o d a l l a p a r t e g i u s t a d e l l a s t o r i a ” , c o n c l u d e .