Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Le parole del leader della Cgil Maurizio Landini, che minaccia di bloccare lItalia per la Global Sumud Flottilla, sono lennesima dimostrazione della volontà della sinistra di strumentalizzare contro il governo e contro gli italiani la tragedia della popolazione civile di Gaza. Altro che governo 'irresponsabile': irresponsabile è chi invece di lavorare per la pace continua a soffiare sul fuoco". Così Sara Kelany, deputato di Fratelli dItalia. "Oggi alliniziativa promossa alla Camera da Avs alla presenza di Pd, M5S e di Landini, uno dei partecipanti, membro del comitato direttivo della Flottilla, Yazan Eissa, nel suo discorso ha sempre usato il termine entità sionista per indicare Israele. Si tratta di una espressione dispregiativa utilizzata da chi nega lesistenza dello Stato ebraico. I colleghi della sinistra e Landini, che erano presenti, sono daccordo con questa visione o si dissociano? Questo Governo da mesi sta aiutando concretamente la popolazione palestinese coinvolta nel conflitto scatenato da Hamas. Lopposizione, invece, è disposta persino a dare spazio a chi non riconosce il diritto di Israele ad esistere pur di portare avanti la propria propaganda", conclude.