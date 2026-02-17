R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a i d e t t a g l i c o n t e n u t i n e l l e c a r t e d e l l ’ i n c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d i G e n o v a s u l l a s o s p e t t a r e t e i t a l i a n a d i H a m a s , p u b b l i c a t i i n e s c l u s i v a o g g i s u l G i o r n a l e , e m e r g o n o l e g a m i m o l t o s t r e t t i t r a s o g g e t t i a c c u s a t i d i f i n a n z i a r e i l g r u p p o t e r r o r i s t a p a l e s t i n e s e e p a r l a m e n t a r i o e x p a r l a m e n t a r i d e l M 5 S . S o u l e i m a n H i j a z i , a t t u a l m e n t e i n d a g a t o p e r t e r r o r i s m o i n t e r n a z i o n a l e , n e l l e i n t e r c e t t a z i o n i d e f i n i s c e ‘ c a r i a m i c i ’ l a d e p u t a t a d e l M 5 S S t e f a n i a A s c a r i e A l e s s a n d r o D i B a t t i s t a , e v i e n e d e s c r i t t o c o m e ‘ c o l l a b o r a t o r e ’ d i D i B a t t i s t a d a g l i i n q u i r e n t i . A d u n e x d e p u t a t o d e l M 5 S , D a v i d e T r i p i e d i , H i j a z i c h i e d e a d d i r i t t u r a c o n s i g l i s u c o m e t r a s f e r i r e a G a z a u n m i l i o n e d i e u r o r a c c o l t o d a H a n n o u n , m e n z i o n a n d o l o s t e s s o D i B a t t i s t a e i s u o i p r e s u n t i ‘ a g g a n c i ’ n e l l a S t r i s c i a . I l q u a d r o c h e e m e r g e è i n q u i e t a n t e : s a r e b b e g r a v i s s i m o s e s o g g e t t i p e r i c o l o s i p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e a v e s s e r o t r o v a t o u n a s p o n d a p i ù o m e n o c o n s a p e v o l e n e g l i e s p o n e n t i d e l p a r t i t o d i G i u s e p p e C o n t e " . L o a f f e r m a S a r a K e l a n y , r e s p o n s a b i l e I m m i g r a z i o n e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a . " R i c o r d o c h e l a A s c a r i , o l t r e a d a v e r v i a g g i a t o i n l u n g o e i n l a r g o c o n H a n n o u n i n M e d i o O r i e n t e , l o s c o r s o l u g l i o h a a p e r t o a d H i j a z i – c h e v i a s o c i a l i n n e g g i a v a a l 7 o t t o b r e - a n c h e l e p o r t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . I l M 5 S e i d i r e t t i i n t e r e s s a t i c h i a r i s c a n o a l p i ù p r e s t o e p r e n d a n o l e d i s t a n z e ” . L o h a d i c h i a r a t o i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a r e s p o n s a b i l e d e l D i p a r t i m e n t o i m m i g r a z i o n e d e l P a r t i t o