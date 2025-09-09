T e l A v i v , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z h a d i c h i a r a t o d i a v e r o r d i n a t o a l l e a u t o r i t à d i i m p o r r e s a n z i o n i a i p a r e n t i d e i d u e t e r r o r i s t i c h e i e r i h a n n o c o m p i u t o l ' a t t a c c o a G e r u s a l e m m e c o s t a t o l a v i t a a s e i p e r s o n e , n o n c h é a i r e s i d e n t i d e l l e l o r o c i t t à n a t a l e d i Q a t a n n a e Q u b e i b a , n e l l ' a r e a d i R a m a l l a h . S u o r d i n e d i K a t z , 7 5 0 p e r m e s s i d i l a v o r o e d i i n g r e s s o i n I s r a e l e s a r a n n o r e v o c a t i . A i f a m i l i a r i s t r e t t i d e i p a l e s t i n e s i a c c u s a t i d i t e r r o r i s m o è v i e t a t o l a v o r a r e i n I s r a e l e p e r m o t i v i p o l i t i c i . V e r r à i n o l t r e d e m o l i t a " q u a l s i a s i s t r u t t u r a i l l e g a l e n e i v i l l a g g i " , s e b b e n e s i t r o v i n o n e l l ' A r e a B d e l l a C i s g i o r d a n i a , d o v e I s r a e l e n o n h a a u t o r i t à s u q u e s t i o n i c i v i l i , c o m e a d e s e m p i o i l r i l a s c i o d i p e r m e s s i d i c o s t r u z i o n e . F u n z i o n a r i i s r a e l i a n i h a n n o a f f e r m a t o c h e l a d e c i s i o n e m i r a a d i s s u a d e r e i p a l e s t i n e s i d a l p i a n i f i c a r e a t t a c c h i t e r r o r i s t i c i , p o i c h é c i ò d a n n e g g e r e b b e i l s o s t e n t a m e n t o d e l l e l o r o f a m i g l i e . I c r i t i c i l ' h a n n o d e f i n i t a u n a p u n i z i o n e c o l l e t t i v a , s c r i v e i l T i m e s o f I s r a e l : " S e m b r e r e b b e t r a t t a r s i d i u n a p u n i z i o n e c o l l e t t i v a a i p a l e s t i n e s i c h e n o n s o n o a c c u s a t i d i c o i n v o l g i m e n t o o d i e s s e r e a c o n o s c e n z a d e l l ' a t t a c c o " .