T e l A v i v , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L e t r u p p e i s r a e l i a n e s o n o p r o s s i m e a l c o m p l e t o a c c e r c h i a m e n t o d e l l a c i t t à d i G a z a . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z , a g g i u n g e n d o c h e l e I d f s t a n n o a t t u a l m e n t e c o n q u i s t a n d o l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l c o r r i d o i o N e t z a r i m , a s u d d i G a z a C i t y , f i n o a l l a c o s t a , " d i v i d e n d o G a z a i n d u e t r a i l n o r d e i l s u d " . " Q u e s t o r e n d e r à p i ù s t r e t t o l ' a c c e r c h i a m e n t o a t t o r n o a G a z a C i t y e c h i u n q u e l a l a s c i v e r s o s u d s a r à c o s t r e t t o a p a s s a r e a t t r a v e r s o i p o s t i d i b l o c c o d e l l e I d f " , a f f e r m a K a t z . I n p r e c e d e n z a , l ' e s e r c i t o a v e v a a n n u n c i a t o c h e l a s t r a d a c o s t i e r a R a s h i d a G a z a s a r e b b e s t a t a c h i u s a a l t r a f f i c o i n d i r e z i o n e n o r d v e r s o G a z a C i t y a p a r t i r e d a m e z z o g i o r n o . " Q u e s t a è l ' u l t i m a o p p o r t u n i t à p e r i r e s i d e n t i d i G a z a c h e l o d e s i d e r a n o d i s p o s t a r s i a s u d e l a s c i a r e i t e r r o r i s t i d i H a m a s i s o l a t i a G a z a C i t y , d i f r o n t e a l l ' a t t i v i t à d e l l e I d f c h e c o n t i n u a c o n t u t t a l a s u a f o r z a " , c o n t i n u a K a t z . C o l o r o c h e r i m a r r a n n o a G a z a C i t y s o n o " t e r r o r i s t i e s o s t e n i t o r i d e l t e r r o r e " .