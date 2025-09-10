T e l A v i v , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - G l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i s u l l o Y e m e n h a n n o c o l p i t o i c a m p i m i l i t a r i d e g l i H o u t h i d o v e e r a n o r i u n i t i i l o r o m e m b r i . L o h a r i f e r i t o i n u n c o m u n i c a t o i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z , a g g i u n g e n d o c h e " a v e v a m o p r o m e s s o a l t r i a t t a c c h i e o g g i a b b i a m o i n f e r t o u n a l t r o d u r o c o l p o a l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a d e g l i H o u t h i n e l l o Y e m e n . L ' I d f h a a p p e n a c o l p i t o S a n a ' a e a l t r e l o c a l i t à d e l l o Y e m e n , c o l p e n d o i c a m p i m i l i t a r i p r e s i d i a t i d a m e m b r i d e g l i H o u t h i , c o m p r e s o i l l o r o a p p a r a t o p r o p a g a n d i s t i c o . I l l u n g o b r a c c i o d e l l o S t a t o d i I s r a e l e r a g g i u n g e r à e c o l p i r à i l t e r r o r i s m o o v u n q u e e s s o e s i s t a e o v u n q u e c o s t i t u i s c a u n a m i n a c c i a p e r i n o s t r i c i t t a d i n i " .