N a p o l i , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o b i s o g n o c h e l a s c u o l a v i v a q u e s t o t e m p o , c h e g u a r d i a l l e s f i d e d e l f u t u r o , a i c a m b i a m e n t i , a l l a t e c n o l o g i a , a l l ' i n v a s i o n e d a p a r t e d e l l a t e c n o l o g i a . A b b i a m o b i s o g n o d i u n a s c u o l a c h e c o s t r u i s c a c u l t u r a , s a p e r e e c u l t u r a d e l l a p a c e . E i o , u m i l m e n t e , m i u n i s c o a g l i s t u d e n t i c h e p a c i f i c a m e n t e o g g i s o n o i n g i r o n e l l e p i a z z e i t a l i a n e p e r c h i e d e r e l a f i n e d i q u e s t e u c c i s i o n i i n d i s c r i m i n a t e c h e s t a n n o a v v e n e n d o n e l l a S t r i s c i a d i G a z a . M a s o p r a t t u t t o m i r i v o l g o a i r a g a z z i , m i u n i s c o a l o r o " . L o h a a f f e r m a t o J o v a n o t t i , d u r a n t e l ' i n c o n t r o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , c o n i g i o v a n i d e l l ' ’ I s t i t u t o p e n a l e p e r i m i n o r e n n i d i N i s i d a , p r i m a t a p p a d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o c h e q u e s t ' a n n o s i s v o l g e a N a p o l i .