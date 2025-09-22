T e l A v i v , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o n e g l i S t a t i U n i t i Y e c h i e l L e i t e r h a p u b b l i c a t o u n a d u r a c r i t i c a a l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r i n s e g u i t o a l r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d e l l a G r a n B r e t a g n a d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . " Q u a n d o N e v i l l e C h a m b e r l a i n s i è v e n d u t o a i n a z i s t i , c r e d e v a ( s c i o c c a m e n t e ) d i e v i t a r e i l c o n f l i t t o . L ' u n i c a c o s a c h e S t a r m e r s t a c e r c a n d o d i e v i t a r e è u n a p r e s a d i p o t e r e i s l a m i s t a i n G r a n B r e t a g n a . H a p r e m i a t o i n u o v i n a z i s t i e r i c e v e r à s o l o v e r g o g n a " , h a s c r i t t o L e i t e r s u X .