T e l A v i v , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I s r a e l e r e s p i n g e c a t e g o r i c a m e n t e l a d i c h i a r a z i o n e u n i l a t e r a l e d i r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e f a t t a d a l R e g n o U n i t o e d a a l c u n i a l t r i p a e s i . Q u e s t a d i c h i a r a z i o n e n o n p r o m u o v e l a p a c e , m a a l c o n t r a r i o d e s t a b i l i z z a u l t e r i o r m e n t e l a r e g i o n e e c o m p r o m e t t e l e p o s s i b i l i t à d i r a g g i u n g e r e u n a s o l u z i o n e p a c i f i c a i n f u t u r o " . L o h a s c r i t t o s u X O r e n M a r m o r s t e i n , p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o , i n r i s p o s t a a l l a d i c h i a r a z i o n e d e l R e g n o U n i t o , C a n a d a e A u s t r a l i a i n m e r i t o a l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . " D e f i n i t a d a i l e a d e r d i H a m a s ' i f r u t t i d e l m a s s a c r o d e l 7 o t t o b r e ' - p r o s e g u e i l p o r t a v o c e - l a d i c h i a r a z i o n e n o n s o l o p r e m i a i l p i ù g r a n d e m a s s a c r o d i e b r e i d a l l ’ O l o c a u s t o d a p a r t e d i u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a c h e i n v o c a e a g i s c e p e r l ’ a n n i e n t a m e n t o d i I s r a e l e , m a c o n s o l i d a a n c h e i l s o s t e g n o d i c u i g o d e H a m a s . È d i s t r u t t i v o s e p a r a r e l a s t a t u a l i t à – u n a d e l l e q u e s t i o n i r e l a t i v e a l l o s t a t u s f i n a l e – d a l l a p a c e . Q u e s t a d e c i s i o n e v a c o n t r o o g n i l o g i c a d i n e g o z i a z i o n e e d i r a g g i u n g i m e n t o d i u n c o m p r o m e s s o t r a l e d u e p a r t i e a l l o n t a n e r à u l t e r i o r m e n t e l a p a c e d e s i d e r a t a " . " I n o l t r e - a f f e r m a M a r m o r s t e i n - l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e n o n h a r i s p e t t a t o n e s s u n o d e i s u o i o b b l i g h i e r e q u i s i t i ; n o n h a f e r m a t o n é l ' i n c i t a m e n t o , n é l a p o l i t i c a d e l ' p a g a r e p e r u c c i d e r e ' , n é h a a d o t t a t o l e m i s u r e n e c e s s a r i e p e r c o m b a t t e r e i l t e r r o r i s m o , c o m e d i m o s t r a t o d i r e c e n t e c o n l a s c o p e r t a d i r a z z i e m i s s i l i v i c i n o a R a m a l l a h l a s c o r s a s e t t i m a n a . L ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e è p a r t e d e l p r o b l e m a e n o n d e l l a s o l u z i o n e . Q u e s t o è a n c h e i l m o t i v o p e r c u i g l i S t a t i U n i t i h a n n o i m p o s t o s a n z i o n i a l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e e i m p e d i t o a i s u o i a l t i f u n z i o n a r i d i e n t r a r e n e l s u o t e r r i t o r i o . I n o g n i c a s o , I s r a e l e n o n a c c e t t e r à a l c u n t e s t o d i s t a c c a t o e i m m a g i n a r i o c h e t e n t i d i c o s t r i n g e r l o a d a c c e t t a r e c o n f i n i i n d i f e n d i b i l i . I g e s t i p o l i t i c i r i v o l t i a l p u b b l i c o n a z i o n a l e d a n n e g g i a n o s o l o i l M e d i o O r i e n t e e n o n s o n o u t i l i . I n v e c e , s e i P a e s i c h e h a n n o f i r m a t o q u e s t a d i c h i a r a z i o n e d e s i d e r a n o d a v v e r o s t a b i l i z z a r e l a r e g i o n e , d o v r e b b e r o c o n c e n t r a r s i s u l l a p r e s s i o n e s u H a m a s a f f i n c h é r i l a s c i g l i o s t a g g i e p r o c e d a a l d i s a r m o i m m e d i a t o " .