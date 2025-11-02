T e l A v i v , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S a p p i a m o c h e H a m a s p u ò r e s t i t u i r e i m m e d i a t a m e n t e u n c e r t o n u m e r o d i c o r p i c o n i l m i n i m o s f o r z o , m a s t a s e m p l i c e m e n t e p e r d e n d o t e m p o . L a s u a s t r a t e g i a è d i g u a d a g n a r e t e m p o , r i o r g a n i z z a r s i , c o l p i r e l e m i l i z i e c h e h a n n o a g i t o c o n t r o d i e s s a , t r a r r e p r o f i t t o f i n a n z i a r i o d a g l i a i u t i . Q u e s t o n o n è i n b u o n a f e d e , m a d e l i b e r a t o " . L o h a n n o d i c h i a r a t o a l t i f u n z i o n a r i i s r a e l i a n i , a g g i u n g e n d o c h e " v o g l i a m o e s a u r i r e q u e s t o p r o c e s s o , è n e c e s s a r i o i m p o r r e s a n z i o n i , m a è a n c h e i m p o r t a n t e d a r e u n ' o p p o r t u n i t à d i p l o m a t i c a a g l i a m e r i c a n i . S p e r i a m o c h e a u n c e r t o p u n t o c a p i s c a n o c o n c h i h a n n o a c h e f a r e e c i d i a n o i l v i a l i b e r a p e r a p p l i c a r e l e s a n z i o n i " .