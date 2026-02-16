T e l A v i v , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - H a m a s a v r à 6 0 g i o r n i d i t e m p o p e r d i s a r m a r s i , a l t r i m e n t i I s r a e l e t o r n e r à i n g u e r r a a G a z a . L o h a a f f e r m a t o a l l a c o n f e r e n z a d e l B e s h e v a G r o u p , i l s e g r e t a r i o d i g a b i n e t t o i s r a e l i a n o Y o s s i F u c h s , a g g i u n g e n d o c h e l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a c h i e s t o i l p e r i o d o d i 6 0 g i o r n i e " n o i l o r i s p e t t i a m o " . D u r a n t e q u e l p e r i o d o , h a d i c h i a r a t o i l c o n s i g l i e r e s e n i o r d e l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u , H a m a s " d o v r à r i n u n c i a r e a t u t t e l e s u e a r m i " , c o m p r e s i i f u c i l i . G l i A K - 4 7 d e l g r u p p o t e r r o r i s t i c o " s a r a n n o l o r o c o m p l e t a m e n t e s o t t r a t t i " , h a a f f e r m a t o , a g g i u n g e n d o d i n o n e s s e r e s i c u r o d i q u a n d o i n i z i e r à q u e s t o p e r i o d o , m a p o t r e b b e i n i z i a r e c o n l a c o n f e r e n z a d e l B o a r d o f P e a c e d i g i o v e d ì . " L o v a l u t e r e m o " , h a a g g i u n t o . " S e f u n z i o n a , o t t i m o . A l t r i m e n t i , l ' I d f d o v r à p o r t a r e a t e r m i n e l a m i s s i o n e " .