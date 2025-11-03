T e l A v i v , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I r a p p r e s e n t a n t i m i l i t a r i h a n n o i n f o r m a t o l e f a m i g l i e d e i s o l d a t i p r e s i i n o s t a g g i o , i l c o l o n n e l l o A s a f H a m a m i , i l c a p i t a n o O m e r N e u t r a e i l s e r g e n t e m a g g i o r e O z D a n i e l , c h e i l o r o c o r p i s o n o s t a t i r e s t i t u i t i a I s r a e l e d a H a m a s l a s c o r s a n o t t e , d o p o i l c o m p l e t a m e n t o d e l l e o p e r a z i o n i d i i d e n t i f i c a z i o n e d a p a r t e d e g l i e s p e r t i f o r e n s i . " I l g o v e r n o d i I s r a e l e c o n d i v i d e i l p r o f o n d o d o l o r e d e l l e f a m i g l i e H a m a m i , N e u t r a e D a n i e l e d i t u t t e l e f a m i g l i e d e g l i o s t a g g i c a d u t i " , a f f e r m a l ' u f f i c i o d e l P r i m o M i n i s t r o i n u n a n o t a , a g g i u n g e n d o c h e I s r a e l e è " d e t e r m i n a t o , i m p e g n a t o e s t a l a v o r a n d o i n s t a n c a b i l m e n t e " p e r r i p o r t a r e i n d i e t r o t u t t i g l i o t t o o s t a g g i d e c e d u t i p e r l a s e p o l t u r a e c h e H a m a s è " t e n u t a a r i s p e t t a r e i s u o i i m p e g n i c o n i m e d i a t o r i e a r e s t i t u i r l i c o m e p a r t e d e l l ' a t t u a z i o n e d e l l ' a c c o r d o " .