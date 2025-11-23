T e l A v i v , 2 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a a f f e r m a t o d i a v e r u c c i s o H a i t h a m A l i T a b a t a b a i , p r e s e n t a t o c o m e i l “ c a p o d i s t a t o m a g g i o r e ” d i H e z b o l l a h , i n r i s p o s t a a l l e v i o l a z i o n i d e l c e s s a t e i l f u o c o d a p a r t e d e l P a r t i t o d i D i o . L ' e s e r c i t o “ h a c o l p i t o n e l l a z o n a d i B e i r u t e d e l i m i n a t o i l t e r r o r i s t a H a i t h a m A l i T a b a t a b a i , c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d i H e z b o l l a h ” , h a d i c h i a r a t o l ' I d f i n u n c o m u n i c a t o , d e f i n e n d o l ' u o m o “ u n a g e n t e c h i a v e ” d e l m o v i m e n t o f i l o - i r a n i a n o . L ' a t t a c c o , a n n u n c i a t o i n p r e c e d e n z a d a I s r a e l e , h a u c c i s o a l m e n o c i n q u e p e r s o n e , s e c o n d o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l i b a n e s e .