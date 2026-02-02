T e l A v i v , 2 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a i n v i t a t o g l i a b i t a n t i d i d u e v i l l a g g i n e l s u d d e l L i b a n o a d a b b a n d o n a r e l e l o r o c a s e , a v v e r t e n d o c h e a v r e b b e c o l p i t o l e " i n f r a s t r u t t u r e " m i l i t a r i d e l g r u p p o H e z b o l l a h n e l l e a r e e . " L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o c o l p i r à p r e s t o l e i n f r a s t r u t t u r e m i l i t a r i a p p a r t e n e n t i a l l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a H e z b o l l a h n e l s u d d e l L i b a n o , i n r i s p o s t a a i t e n t a t i v i i l l e g a l i d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i r i p r e n d e r e l e o p e r a z i o n i n e l l a r e g i o n e " , h a s c r i t t o s u X i l c o l o n n e l l o A v i c h a y A d r a e e , p o r t a v o c e d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o i n l i n g u a a r a b a , i n v i t a n d o g l i a b i t a n t i d i d u e v i l l a g g i , K f a r T i b n i t e A i n Q a n a , a d a b b a n d o n a r e i m m e d i a t a m e n t e l e l o r o a b i t a z i o n i .