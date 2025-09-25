T e l A v i v , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s r a e l e h a t r a s m e s s o a l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e l e c o n d i z i o n i p e r i l r i t o r n o a l l e p r o p r i e c a s e d e i r e s i d e n t i d e i c a m p i p r o f u g h i p a l e s t i n e s i n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . L o r e n d e n o t o i l q u o t i d i a n o l i b a n e s e A l - A k h b a r , s e c o n d o c u i , l e c o n d i z i o n i , a p p r o v a t e t r a m i t e g l i S t a t i U n i t i , i n c l u d o n o l a r i m o z i o n e d e l l ' U n r w a d a i c a m p i p r o f u g h i , l a l o r o r i d e n o m i n a z i o n e e l a l o r o t r a s f o r m a z i o n e n e i q u a r t i e r i d i J e n i n e T u l k a r e m , i n a l t r e p a r o l e i l t r a s f e r i m e n t o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v a a i c o m u n i p a l e s t i n e s i . I l q u o t i d i a n o a f f e r m a i n o l t r e c h e I s r a e l e e f f e t t u e r à c o n t r o l l i d i s i c u r e z z a e d e c i d e r à c h i p o t r à t o r n a r e n e i c a m p i .