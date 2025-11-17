T e l A v i v , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 9 8 p a l e s t i n e s i s o n o m o r t i i n c a r c e r e d a l l ' o t t o b r e 2 0 2 3 . L o r i f e r i s c e u n r a p p o r t o d i f f u s o d a I s r a e l e . T u t t a v i a , i l b i l a n c i o r e a l e d e i d e c e s s i f r a i d e t e n u t i è p r o b a b i l m e n t e m o l t o p i ù a l t o , p e r c h é c e n t i n a i a d i p e r s o n e r i s u l t a n o s c o m p a r s e , h a a f f e r m a t o M e d i c i p e r i d i r i t t i u m a n i - I s r a e l e ( P h r i ) u n g r u p p o p e r i d i r i t t i u m a n i c o n s e d e i n I s r a e l e . L ' o n g h a m o n i t o r a t o i d e c e s s i d o v u t i a c a u s e q u a l i v i o l e n z a f i s i c a , n e g l i g e n z a m e d i c a e m a l n u t r i z i o n e , u t i l i z z a n d o r i c h i e s t e d i a c c e s s o a l l e i n f o r m a z i o n i , p e r i z i e f o r e n s i e i n t e r v i s t e c o n a v v o c a t i , a t t i v i s t i , p a r e n t i e t e s t i m o n i . L e a u t o r i t à i s r a e l i a n e h a n n o f o r n i t o d a t i c o m p l e t i s o l o p e r i p r i m i o t t o m e s i d i g u e r r a . I n q u e s t o p e r i o d o , i d a t i u f f i c i a l i m o s t r a n o u n t a s s o d i v i t t i m e s e n z a p r e c e d e n t i t r a i d e t e n u t i p a l e s t i n e s i , i n m e d i a u n m o r t o o g n i q u a t t r o g i o r n i . L ' e s e r c i t o h a a g g i o r n a t o p e r l ' u l t i m a v o l t a i d a t i s u i d e c e s s i i n d e t e n z i o n e n e l m a g g i o 2 0 2 4 , m e n t r e l ' I s r a e l P r i s o n S e r v i c e ( I p s ) n e l s e t t e m b r e 2 0 2 4 . S e b b e n e i l n u m e r o t o t a l e d i m o r t i r e g i s t r a t o s i a s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù a l t o r i s p e t t o a d a l t r e s t i m e r e c e n t i , è p r o b a b i l e c h e n o n r i e s c a a c o g l i e r e l ' i n t e r a p o r t a t a d e l l e p e r d i t e p a l e s t i n e s i , h a a f f e r m a t o N a j i A b b a s , d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o p r i g i o n i e r i e d e t e n u t i p r e s s o i l P h r i . " A n c h e s e s t i a m o f o r n e n d o p r o v e d i u n n u m e r o d i m o r t i m a g g i o r e d i q u a n t o r i p o r t a t o , q u e s t o n o n è u n q u a d r o c o m p l e t o " , h a a f f e r m a t o . " S i a m o c e r t i c h e c i s i a n o a n c o r a p e r s o n e m o r t e i n d e t e n z i o n e d i c u i n o n s i a m o a c o n o s c e n z a " .