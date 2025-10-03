N i c o s i a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n ' i m b a r c a z i o n e d e l l a S u m u d F l o t i l l a , c h e a v e v a t e n t a t o d i r o m p e r e i l b l o c c o i s r a e l i a n o a G a z a h a a t t r a c c a t o a C i p r o . L o h a r e s o n o t o i l g o v e r n o d e l l ' i s o l a . L ' i m b a r c a z i o n e , c o n a b o r d o 2 1 p e r s o n e , h a c h i e s t o d i a t t r a c c a r e a L a r n a c a p e r r i f o r n i m e n t o d i c a r b u r a n t e e p e r m o t i v i u m a n i t a r i , h a d i c h i a r a t o u n p o r t a v o c e d e l g o v e r n o s u X . I l p o r t a v o c e n o n i d e n t i f i c a l ' i m b a r c a z i o n e n é d i c e s e f o s s e t r a q u e l l e i n t e r c e t t a t e d a l l a M a r i n a i s r a e l i a n a . D o p o a v e r r e g i s t r a t o t u t t i i p a s s e g g e r i , C i p r o h a p r o v v e d u t o a i l o r o b i s o g n i p r i m a r i e h a o f f e r t o a s s i s t e n z a c o n s o l a r e , a g g i u n g e i l p o r t a v o c e .