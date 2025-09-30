T e l A v i v , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n t e r r o r i s t a d i H a m a s , c h e p a r t e c i p ò a l r a i d c o n t r o I s r a e l e d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 e c h e è r e s p o n s a b i l e d i u n a t t a c c o m o r t a l e a v v e n u t o l o s c o r s o 1 9 a p r i l e c o n t r o l e t r u p p e a B e i t H a n o u n , n e l n o r d d i G a z a , è s t a t o u c c i s o i n u n r e c e n t e a t t a c c o a e r e o n e l l a S t r i s c i a . L o a n n u n c i a n o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o e l o S h i n B e t . M u h a m m a d R a s h i d M u h a m m a d M a s r i , c o m a n d a n t e d i u n p l o t o n e d e l l a F o r z a N u k h b a n e l b a t t a g l i o n e B e i t H a n o u n d i H a m a s , è s t a t o u c c i s o i n u n a t t a c c o i l 9 s e t t e m b r e , h a d i c h i a r a t o l ' I d f . N e l l ' a t t a c c o d i a p r i l e , l a c e l l u l a d i H a m a s a v e v a i n i z i a l m e n t e t e s o u n ' i m b o s c a t a c o n g r a n a t e e a r m i d a f u o c o a u n v e i c o l o d e l l ' e s e r c i t o c h e p e r c o r r e v a u n a s t r a d a n e i p r e s s i d i B e i t H a n o u n , f e r e n d o g r a v e m e n t e t r e m i l i t a r i , t r a c u i u n u f f i c i a l e e u n m e d i c o d a c o m b a t t i m e n t o . D o p o l ' a t t a c c o a l v e i c o l o , g l i a g e n t i t e r r o r i s t i c i h a n n o p i a z z a t o u n a b o m b a s u l c i g l i o d e l l a s t r a d a e l ' h a n n o f a t t a e s p l o d e r e q u a n d o l e f o r z e d i s o c c o r s o s o n o a r r i v a t e c i r c a 2 5 m i n u t i d o p o , u c c i d e n d o u n s o l d a t o , i l m a r e s c i a l l o G ' h a l e b S l i m a n A l n a s a s r a , u n l o c a l i z z a t o r e d e l l a B r i g a t a s e t t e n t r i o n a l e d e l l a d i v i s i o n e d i G a z a , e f e r e n d o g r a v e m e n t e u n a l t r o l o c a l i z z a t o r e .