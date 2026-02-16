T e l A v i v , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n a g e n t e d i H e z b o l l a h c o i n v o l t o n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' i n f r a s t r u t t u r a m i l i t a r e d e l g r u p p o t e r r o r i s t i c o n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e è s t a t o u c c i s o q u e s t a m a t t i n a i n u n a t t a c c o c o n u n d r o n e i s r a e l i a n o . L o h a r e s o n o t o l ' I d f , a g g i u n g e n d o c h e l ' u o m o è s t a t o c o l p i t o n e l l a c i t t à d i H a n i n . S e c o n d o l ' e s e r c i t o , l ' a g e n t e è r e s p o n s a b i l e d e l l a v i o l a z i o n e d e l l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o d e l n o v e m b r e 2 0 2 4 t r a I s r a e l e e L i b a n o .