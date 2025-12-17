T e l A v i v , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o i s r a e l i a n o c o n d r o n e n e l s u d d e l L i b a n o h a u c c i s o i e r i s e r a u n a g e n t e d i H e z b o l l a h . L o h a n n o c o n f e r m a t o l e I d f , p r e c i s a n d o c h e i l r a i d è s t a t o e f f e t t u a t o n e i p r e s s i d e l l a c i t t à d i T a y b e h . S e c o n d o i m i l i t a r i , l ' a g e n t e e r a c o i n v o l t o n e l l a r a c c o l t a d i i n f o r m a z i o n i s u l l e t r u p p e i s r a e l i a n e n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e e n e g l i s f o r z i p e r r i p r i s t i n a r e l e i n f r a s t r u t t u r e d i H e z b o l l a h n e l l a z o n a . " L e a t t i v i t à d e l t e r r o r i s t a h a n n o c o s t i t u i t o u n a v i o l a z i o n e d e g l i a c c o r d i t r a I s r a e l e e L i b a n o " , h a a g g i u n t o l ' I d f .