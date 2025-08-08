T e l A v i v , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f e l o S h i n B e t h a n n o u c c i s o d i v e r s i u o m i n i d i H a m a s e d e l l a J i h a d i s l a m i c a p a l e s t i n e s e . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , p r e c i s a n d o c h e s i t r a t t a d i t e r r o r i s t i c h e a g i r o n o a B e i t H a n o u n , a G a z a , e i n I s r a e l e i l 7 o t t o b r e . U n o d e g l i u o m i n i u c c i s i è M a r a d N a s s e r M u s a A b u J r a d , c o m a n d a n t e d e l l a B r i g a t a B e i t H a n o u n d e l l a J i h a d i s l a m i c a p a l e s t i n e s e . L ' e s e r c i t o h a i n o l t r e e l i m i n a t o i l t e r r o r i s t a M a h m o u d S h o u k i T a y i m D a r d a s a w i . E r a c o m a n d a n t e d e l l ' u n i t à a n t i c a r r o d e l l a B r i g a t a d i G a z a C i t y p e r l a J i h a d i s l a m i c a p a l e s t i n e s e .