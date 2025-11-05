T e l A v i v , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f a f f e r m a n o d i a v e r u c c i s o d u e t e r r o r i s t i c h e a v e v a n o a t t r a v e r s a t o l a L i n e a G i a l l a , c h e d e l i m i t a i l t e r r i t o r i o c o n t r o l l a t o d a l l ' e s e r c i t o d o p o i l s u o r i t i r o p a r z i a l e , e s i e r a n o a v v i c i n a t i a l l e t r u p p e , i n d u e d i s t i n t i e p i s o d i a v v e n u t i n e l l a S t r i s c i a d i G a z a c e n t r a l e q u e s t a m a t t i n a . G l i a g e n t i " r a p p r e s e n t a v a n o u n a m i n a c c i a i m m e d i a t a " p e r l e f o r z e d i s t a n z a n e l l a z o n a , a f f e r m a l ' e s e r c i t o , a g g i u n g e n d o c h e p o c o d o p o e s s e r e s t a t i i n d i v i d u a t i , " l e f o r z e h a n n o e l i m i n a t o i t e r r o r i s t i p e r r i m u o v e r e l a m i n a c c i a " .