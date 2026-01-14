T e l A v i v , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - S e i u o m i n i a r m a t i s o n o s t a t i u c c i s i i e r i i n u n o s c o n t r o a f u o c o n e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d i R a f a h . L o h a r i f e r i t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , a g g i u n g e n d o c h e g l i u o m i n i a v e v a n o c o n s é v a r i e a r m i e c h e s o n o s t a t e e f f e t t u a t e p e r q u i s i z i o n i n e l l a z o n a . L a s p a r a t o r i a s i è v e r i f i c a t o s u l l a t o c o n t r o l l a t o d a I s r a e l e d e l l a L i n e a G i a l l a , n e l l a S t r i s c i a d i G a z a m e r i d i o n a l e , d o p o c h e l e t r u p p e h a n n o i n d i v i d u a t o s e i i n d i v i d u i a r m a t i n e i p r e s s i d e l l e l o r o p o s i z i o n i . I c a r r i a r m a t i s o n o i n t e r v e n u t i e h a n n o a p e r t o i l f u o c o , s p i n g e n d o g l i u o m i n i a r i s p o n d e r e a l f u o c o e i n n e s c a n d o u n o s c o n t r o a f u o c o c o n c o n s e g u e n t i a t t a c c h i a e r e i i s r a e l i a n i .