T e l A v i v , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D u e t e r r o r i s t i " c h e s i e r a n o a v v i c i n a t i a l l e t r u p p e i s r a e l i a n e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a m e r i d i o n a l e , a t t r a v e r s a n d o l a c o s i d d e t t a l i n e a g i a l l a e d e n t r a n d o n e l t e r r i t o r i o s o t t o i l c o n t r o l l o d e l l e I d f , s o n o s t a t i u c c i s i d a i m i l i t a r i d e l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o . L ' I d f h a r i b a d i t o c h e l e s u e t r u p p e r e s t a n o s c h i e r a t e i n c o n f o r m i t à c o n l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o e " c o n t i n u e r a n n o a o p e r a r e p e r r i m u o v e r e q u a l s i a s i m i n a c c i a i m m e d i a t a " .