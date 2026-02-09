T e l A v i v , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e h a n n o a r r e s t a t o l a s c o r s a n o t t e " o l t r e 2 0 t e r r o r i s t i e s o s p e t t i r i c e r c a t i i n C i s g i o r d a n i a e h a n n o s e q u e s t r a t o e s p l o s i v i e a r m i " . L o h a r e s o n o t o i l p o r t a v o c e d e l l e I d f . D u r a n t e l e o p e r a z i o n i , i s o l d a t i d e l l ' U n i t à G i d e o n d e l l a B r i g a t a S a m a r i a , d i r e t t a d a l l o S h i n B e t , h a n n o a r r e s t a t o u n t e r r o r i s t a c o i n v o l t o n e l l ' a c q u i s t o e n e l p o s s e s s o d i a r m i c h e s t a v a p i a n i f i c a n d o d i a t t a c c a r e s o l d a t i e c i v i l i . L e f o r z e d i r i c o g n i z i o n e N a h a l d e l l a B r i g a t a M e n a s h e , i n s i e m e a l l a P o l i z i a d i F r o n t i e r a e a l l ' U n i t à M e t z a d a , h a n n o o p e r a t o n e l v i l l a g g i o d i Y a b a d e h a n n o a r r e s t a t o s e t t e t e r r o r i s t i c o i n v o l t i n e l l a f a b b r i c a z i o n e d i e s p l o s i v i e n e l t r a f f i c o d i a r m i .