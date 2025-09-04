T e l A v i v , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n m i s s i l e l a n c i a t o d a l l o Y e m e n n e l l e p r i m e o r e d i s t a m a t t i n a è c a d u t o f u o r i d a l t e r r i t o r i o i s r a e l i a n o . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , c h e i n p r e c e d e n z a a v e v a a t t i v a t o l e s i r e n e d ' a l l a r m e , d o p o a v e r i n d i v i d u a t o i l l a n c i o d e l m i s s i l e H o u t h i - i l t e r z o i n m e n o d i 2 4 o r e - d i r e t t o v e r s o I s r a e l e . I n u n p o s t s u X , i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a i s r a e l i a n o I s r a e l K a t z h a m i n a c c i a t o d i r e a g i r e a i t r e m i s s i l i l a n c i a t i i e r i e o g g i d a l g r u p p o y e m e n i t a d e g l i H o u t h i .