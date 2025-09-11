T e l A v i v , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o h a i n t e r c e t t a t o u n m i s s i l e l a n c i a t o d a l l o Y e m e n v e r s o i l t e r r i t o r i o i s r a e l i a n o n e l l e p r i m e o r e d i s t a m a t t i n a . L o h a r e s o n o t o l ' e s e r c i t o . L e s i r e n e d ' a l l a r m e h a n n o r i s u o n a t o n e l l e z o n e d i M i t z p e R a m o n e S h i t i m , n e l N e g e v m e r i d i o n a l e , a c a u s a d e l l a n c i o d e l m i s s i l e . S e c o n d o i s e r v i z i s a n i t a r i d ' e m e r g e n z a d e l P a e s e , n o n s o n o s t a t e s e g n a l a t e v i t t i m e o f e r i t i t r a g l i i s r a e l i a n i .