T e l A v i v , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f e s p r i m o n o r a m m a r i c o p e r l ' i n c i d e n t e d i i e r i , i n c u i u n d r o n e i s r a e l i a n o p r e c i p i t a t o n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e è e s p l o s o , p r o b a b i l m e n t e u c c i d e n d o e f e r e n d o d i v e r s i m e m b r i d e l l e f o r z e a r m a t e l i b a n e s i . I n u n a d i c h i a r a z i o n e , i l p o r t a v o c e i n l i n g u a a r a b a d e l l ' e s e r c i t o , i l c o l o n n e l l o A v i c h a y A d r a e e , h a a f f e r m a t o c h e l e I d f h a n n o a p e r t o u n ' i n d a g i n e s u l l ' i n c i d e n t e , c h e a t t r i b u i s c e a u n " m a l f u n z i o n a m e n t o t e c n i c o " . A d r a e e n o n r i c o n o s c e l e n o t i z i e s e c o n d o c u i d u e s o l d a t i l i b a n e s i s a r e b b e r o s t a t i u c c i s i , a f f e r m a n d o s o l o c h e c i s o n o " s e g n a l a z i o n i c h e i n d i c a n o i l f e r i m e n t o d i d i v e r s i m e m b r i " d e l l ' e s e r c i t o l i b a n e s e . " L e I D F e s p r i m o n o i l l o r o r a m m a r i c o p e r i l f e r i m e n t o d e i s o l d a t i d e l l ' e s e r c i t o l i b a n e s e " , a f f e r m a i l p o r t a v o c e d e l l ' I d f , s e c o n d o c u i , i l d r o n e a v r e b b e d o v u t o c o l p i r e u n s i t o d i H e z b o l l a h c h e i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o s t a v a r i c o s t r u e n d o " i n v i o l a z i o n e d e g l i a c c o r d i t r a I s r a e l e e L i b a n o , e n o n a v e v a c o m e b e r s a g l i o i s o l d a t i d e l l ' e s e r c i t o l i b a n e s e " .