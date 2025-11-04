T e l A v i v , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o d i s t r u t t o u n t u n n e l d i H a m a s l u n g o c e n t i n a i a d i m e t r i e i n d i v i d u a t o u n s i t o d i l a n c i o d i r a z z i n e l n o r d d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , s u l l a t o o r i e n t a l e d e l l a L i n e a G i a l l a . L o h a r i f e r i t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o , a g g i u n g e n d o c h e i r i s e r v i s t i d e l l a B r i g a t a Y i f t a h c h e o p e r a n o n e l q u a r t i e r e S h e j a i y a , n e l l a p a r t e o r i e n t a l e d i G a z a C i t y , h a n n o t r o v a t o u n s i t o c o n d i v e r s i l a n c i a t o r i , r a z z i e p o s t a z i o n i d i l a n c i o . N e l f r a t t e m p o , n e l l a z o n a d i J a b a l i a , l e t r u p p e d e l l a 1 8 8 ª B r i g a t a c o r a z z a t a e d e l l ' u n i t à d ' é l i t e d e l g e n i o d a c o m b a t t i m e n t o Y a h a l o m h a n n o i n d i v i d u a t o e d i s t r u t t o u n t u n n e l d i H a m a s l u n g o c e n t i n a i a d i m e t r i e p r o f o n d o d e c i n e d i m e t r i . S e c o n d o l ' e s e r c i t o , i l t u n n e l e r a s t a t o u t i l i z z a t o d a g l i a g e n t i d i H a m a s p e r r i s i e d e r v i p e r l u n g h i p e r i o d i e p r e p a r a r s i a l a n c i a r e a t t a c c h i c o n t r o l e t r u p p e .