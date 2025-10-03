T e l A v i v , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L e I d f h a n n o c o l p i t o u n s i t o m i l i t a r e d i H e z b o l l a h n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e , d o p o c h e i l g r u p p o t e r r o r i s t i c o è s t a t o i d e n t i f i c a t o m e n t r e o p e r a v a n e l l a z o n a . L o h a a n n u n c i a t o l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o . " P o c o f a , l e I d f h a n n o c o l p i t o u n s i t o u t i l i z z a t o p e r g e s t i r e i l f u o c o e l a d i f e s a d i H e z b o l l a h , i n c u i è s t a t a i n d i v i d u a t a u n ' a t t i v i t à t e r r o r i s t i c a n e l l a z o n a d i B e a u f o r t R i d g e , n e l L i b a n o m e r i d i o n a l e " , h a r i f e r i t o l ' e s e r c i t o , a g g i u n g e n d o c h e n e l l ' a t t a c c o s o n o s t a t e c o l p i t e a r m i e i n f r a s t r u t t u r e m i l i t a r i , t r a c u i s t r u t t u r e s o t t e r r a n e e .